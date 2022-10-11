(بالوثيقة) بسبب ظلم شريحة العقود.. مجلس النواب يشكل لجنة تحقيق على وزارة التعليم العالي

2022/10/11 | 16:46 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر مجلس النواب العراقي اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة تحقيق برلمانية على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.جاء ذلك بسبب ظلم شريحة العقود وإنهاء خدماتهم في بعض الجامعات العراقية.

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