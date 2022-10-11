الطوكي يؤكد أن سحب اليد من وزير المالية “وكالة” لم يكن في وقت مناسب وقرار مستعجل

2022/10/11 | 16:46 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو مجلس النواب كاظم الطوكي، اليوم الثلاثاء، ان قرار سحب اليد من وزير المالية “وكالة” احسان عبد الجبار، كان مستعجلاً.

وقال الطوكي، أن “القرار الذي صوت عليه مجلس النواب بسحب اليد من وزير المالية وكالة، احسان عبد الجبار، كان مستعجلا”، موضحا انه “لم تعرف الأسباب مجرد أن طرح للتصويت وصوت عليه”.

وأضاف “المفترض أن الوزير المكلف الذي كشف عن ضياع 800 مليار من وزارة المالية واحال القضية الى هيئة النزاهة، التي تهدد بسببها من المفترض ان نتركه يكمل عمله لمعرفة مصير 800 مليار خصوصا وان الوزير السابق الذي بقي في المنصب أكثر من ثلاث سنوات واستقال ولم يتحقق من أسباب استقالته لم يكشف عن ضياع هكذا مبلغ”.

وأشار الطوكي الى انه “من المفترض ان تتم مناقشة أسباب عدم الكشف عن ضياع المبلغ”، مبينا أن “سحب اليد لم يكن في وقت مناسب”، موضحا ان “ضيق الوقت منع النواب من الاعتراض”.

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