المحكمة العليا البريطانية تنظر في طلب اسكتلندا تنظيم استفتاء حول الاستقلال

2022/10/11 | 16:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيسة الوزراء الاسكتلندية وزعيمة الحزب الوطني الاسكتلندي نيكولا ستورجن تلقي خطابًا خلال المؤتمر السنوي للحزب في اسكتلندا في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2022 © ا ف ب آندي بوشانان لندن (أ ف ب) – تنظر المحكمة العليا في المملكة المتحدة الثلاثاء والأربعاء في شرعية الطلبات الاسكتلندية لتنظيم استفتاء جديد في 2023 حول الاستقلال من دون […]

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