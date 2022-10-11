2022/10/11 | 16:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تكررت حوادث فبركة الفيديوهات والمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يرجعه خبراء إلى "تراجع القيم الإنسانية أمام البحث عن مكاسب مالية" بحثا عن "هوس التريند" وتصدر مؤشرات البحث، محذرين من تسبب ذلك في تداعيات مجتمعية مستقبلية كارثية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هوس الشهرة و"التريند".. المكاسب المادية تهدد القيم المجتمعية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هوس الشهرة و"التريند".. المكاسب المادية تهدد القيم المجتمعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).