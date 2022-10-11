الثقافة النيابية تدعو الى دعم الفن التراثي العراقي واحيائه

2022/10/11 | 16:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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دعت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والاعلام في مجلس النواب الى احياء الفن التراثي والعمل على دعمه من قبل الحكومة ووزارة الثقافة والسياحة والآثار.

وقالت النائب الاول لرئيس اللجنة الدكتورة سميعة الغلاب اثناء حضورها الحفل الموسيقي التراثي الذي اقامته الفرقة الوطنية للتراث الموسيقي العراقي على خشبة المسرح الوطني، بحضور عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية، ان “البلد بحاجة لترسيخ مفاهيم الفن العراقي المتنوع والاصيل لدى اجيال الشباب”.

واضافت “من اجل ايصال الرسالة الحقيقية للفنون التراثية العراقية التي تحمل الكثير من التاريخ العريق لبلاد الرافدين، والتي بقيت كمدارس فنية على مدى القرون للشعوب الاخرى، التي استلهمت منها الكثير من انواع الفنون العريقة”.

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