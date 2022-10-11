2022/10/11 | 17:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يونيو 1967 كانت ضربة سياسية أكثر بكثير مما كانت عسكرية - ذلك أن الجيش المصري حارب الجيش الاسرائيلي الذي انتصر في 1967 بعد أيام من حرب يونيو، ثم كان أن استطاع الجيش المصري، في اكتوبر 1973، أن يحقق نقلة نوعية في الوضع الاستراتيجي لمصر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رأي.. طارق عثمان يكتب لـCNN: الملكية المصرية وناصر والعالم العربي.. يونيو 1967 والمشروع الناصري (11)) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رأي.. طارق عثمان يكتب لـCNN: الملكية المصرية وناصر والعالم العربي.. يونيو 1967 والمشروع الناصري (11)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).