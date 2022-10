2022/10/11 | 17:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

MADRID, SPAIN - AUGUST 21: Antoine Griezmann of Atletico de Madrid looks on during the LaLiga Santander match between Atletico de Madrid and Villarreal CF at Civitas Metropolitano Stadium on August 21, 2022 in Madrid, Spain.



(Photo by Denis Doyle/Getty Images)

يس عراق: متابعة

توصل أتلتيكو مدريد لاتفاق مع برشلونة، الإثنين، لضم المهاجم أنطوان غريزمان في انتقال دائم، ما يمنح الحرية للاعب الفرنسي للمشاركة لفترة أطول مع النادي المدريدي.

وقال أتلتيكو إن غريزمان وقع عقدا مع النادي حتى يونيو 2026، مضيفا أنه سيحصل على 20 مليون يورو مقابل الانتقال، بالإضافة لمتغيرات قد تصل إلى 4 مليون يورو.

وكان الفريقان على خلاف تعاقدي قيد فرص اللاعب البالغ من العمر 31 عاما في الانضمام لأتلتيكو، الذي كان سيضطر لدفع 40 مليون يورو لبرشلونة إن تجاوزت مدة لعبه عددا محددا من الدقائق.

وكان غريزمان نجما في اتلتيكو من 2014 حتى 2019 قبل الانتقال إلى النادي الكتالوني في أسوأ موسمين مخيبين له على الإطلاق.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أتلتيكو مدريد يضم غريزمان بالاتفاق مع برشلونة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أتلتيكو مدريد يضم غريزمان بالاتفاق مع برشلونة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).