العامري وطالباني يؤكدان ضرورة الاسراع بتشكيل الحكومة

2022/10/11 | 17:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداكد رئيسا تحالف الفتح هادي العامري والاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، اليوم الثلاثاء، على ضرورة الاسراع بتشكيل الحكومة.وذكر مكتب العامري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "رئيس تحالف الفتح هادي العامري استقبل في مكتبه اليوم بالعاصمة بغداد رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني".واضاف البيان ان "الطرفين بحثا آخر مستجدات الوضع السياسي والاسراع في تشكيل الحكومة"، مؤكدين على "ضرورة الاسراع بتشكيل الحكومة".

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