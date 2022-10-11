العامري يبحث مع بافل طالباني مستجدات الوضع السياسي والإسراع في تشكيل الحكومة

2022/10/11 | 17:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني بحث رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الثلاثاء، مع رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافال طالباني مستجدات الوضع السياسي والإسراع في تشكيل الحكومة.وذكر بيان لمكتب العامري تلقاه /المركز الخبري الوطني/، ان “الاخير […]

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