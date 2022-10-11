العراق في صدارة المستوردين من إيران خلال 6 أشهر

2022/10/11 | 17:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن متحدث مصلحة الجمارك الإيرانية روح الله لطيفي، تصدير 29.28 مليون طن من السلع بقيمة 12.327 مليار دولار للبلدان المجاورة لإيران، خلال النصف الأول من السنة المالية الجارية (فترة 21 آذار حتى 20 أيلول 2022).

وأضاف لطيفي، أن "الصادرات الايرانية قد نمت سعريا 10 بالمئة وانخفضت كمّيا 19 بالمئة على اساس سنوي".

بالمقابل أشار الى "استيراد ايران 9.320 مليون طن من السلع بقيمة 11.870 مليار دولار بانخفاض كمي 14 بالمئة وسعري 4.4 بالمئة".

وحول الاسواق الرئيسية الخمسة الاولى المستوردة للسلع الايرانية، بيّن لطيفي أن "العراق تصدر القائمة بتوريد 9.866 مليون طن بقيمة 3.382 مليار دولار تلته كل من الامارات 5.721 مليون طن بـ 3.112 مليار وتركيا 4.106 مليون طن بـ 2.626 مليار دولار وافغانستان 1.582 مليون طن بـ 792 مليون دولار وباكستان 1.315 مليون طن بـ 561 مليون دولار".

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