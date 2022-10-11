2022/10/11 | 17:55 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:د.ماجد السامرائي بعد مرور عشرين عاما لم يتمكن قادة الأحزاب الإسلامية وكوادرها التخلص من النزعات الشخصية المتخلفة التي أملتها عليهم ظروف اجتماعية ونفسية تتناقض جوهريا مع التطور المدني في الحياة،...أكمل القراءة ←

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نهاية صادمة لبلاسخارت مع النظام القائم في العراق) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نهاية صادمة لبلاسخارت مع النظام القائم في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).