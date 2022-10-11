القبض على 9 متهمين بمواد قانونية مختلفة في سامراء والأنبار

2022/10/11 | 17:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الاستخبارات العسكرية، الثلاثاء، حصيلة ممارساتها الأمنية في سامراء والأنبار.

وذكرت المديرية في بيان، أنه “استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة لقسمين استخبارات قيادتي سامراء والجزيرة وشعبة استخبارات الفرقة السابعة وبالتعاون مع استخبارات وقوة من لواء مغاوير قيادة عمليات سامراء واستخبارات وقوة من اللواء التاسع عشر ومفرزة من مركز شرطة هيت وقوة من لواء مغاوير الفرقة السابعة وفوج طوارئ الأنبار 22 ومفرزة من قسم الجريمة المنظمة القائم، تم إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في منطقة الجمهورية التابعة لقضاء الدجيل وهو من المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة (4 إرهاب)”.

وأضافت “كما تم إلقاء القبض على سبعة متهمين بمواد قانونية مختلفة في إحدى مناطق قضاء هيت”.

وتمكنت القوات الأمنية أيضا “من القاء القبض على أحد تجار المخدرات الذي كان بحوزته كمية حبوب ويبلغ وزنها (واحد كيلو و30 غرام) تقريباً والبالغ عددها (6000) ستة آلاف حبة ومبلغ مزور فئة (50) دولار عددها (5) في قضاء القائم”.

وأكدت أنه “تم تسليمهم إلى جهات الطلب أصوليا وميدانياً بعد إكمال الإجراءات اللازمة بحقهم”.

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