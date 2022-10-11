الديمقراطي الكردستاني: لا اتفاق على مرشح رئاسة الجمهورية حتى الآن

2022/10/11 | 17:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الثلاثاء، عن مقترح جديد لاختيار مرشح رئاسة الجمهورية، فيما أكد عدم وجود اتفاق على تسمية مرشح للمنصب مع الاتحاد الوطني.وقال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شريف سلمان للوكالة الرسمية “نرى كمقترح من قبلنا أن من الأفضل الذهاب نحو برلمان الإقليم لحسم ملف التصويت على مرشح رئاسة الجمهورية في حال استمرت حالة عدم الاتفاق بين الديمقراطي والاتحاد الوطني”.وأضاف أن “الاتحاد يتحفظ على هكذا مقترح، ولم يتم الاتفاق حتى الآن على مرشح لرئاسة الجمهورية، ونبحث عن آلية، كأن تكون من خلال النواب الكرد في البرلمان العراقي الذين يمثلون الأحزاب الكردية، أو اللجوء إلى برلمان إقليم كردستان الذي يمثل مواطني إقليم كردستان”.وحدد مجلس النواب، خلال جلسته المنعقدة اليوم، الخميس المقبل موعداً للتصويت على تسمية رئيس الجمهورية.

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