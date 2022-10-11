2022/10/11 | 18:20 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Sh2tqk2w9HY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. منظمة الفاو.. العالم يواجه نقصاً حاداً في الغذاء في ظل ارتفاع أعداد السكان) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. منظمة الفاو.. العالم يواجه نقصاً حاداً في الغذاء في ظل ارتفاع أعداد السكان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).