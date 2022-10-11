2022/10/11 | 18:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة النقل العراقية، الثلاثاء، تسجيل مراصدها الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، حدوث هزة أرضية فجر اليوم بقوة (3،6) درجة، في دربندخان بمحافظة السليمانية.

وقالت الوزارة في بيان لها، (11 تشرين الأول 2022)، إن “الهزة الأرضية سجلت في تمام الساعة 01:18:08 فجر اليوم بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها (3،6) درجة وتبعد (29) كم جنوب شرق دربندخان في محافظة السليمانية”.

وأوضحت، أنه “لم يتم الشعور بها من قبل المواطنين في المنطقة، وسنوافيكم في حال حدوث اية مستجدات اخرى”.

ودعت، “المواطنين الكرام الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بقوة (3،6) درجة .. هزة أرضية في بمحافظة السليمانية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بقوة (3،6) درجة .. هزة أرضية في بمحافظة السليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).