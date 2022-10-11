بوتين يلتقي أردوغان في كازاخستان لبحث حرب أوكرانيا

2022/10/11 | 18:25 - المصدر: قناة التغيير

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قال الكرملين، الثلاثاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، لبحث ملف الحرب في أوكرانيا والعلاقات الثنائية.وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن الاجتماع سيعقد في كازاخستان.وكان بيسكوف قد صرح في وقت سابق للصحفيين بأنه «من المحتمل» أن يناقش الزعيمان اقتراحاً تركيا، لاستضافة محادثات بين روسيا والغرب بشأن السلام في أوكرانيا.

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