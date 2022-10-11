المالية تصدر قراراً يخص فئة من عقود التعليم (وثيقة)

2022/10/11 | 18:34 - المصدر: بغداد اليوم

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وزارة المالية تعتبر كل العقود في وزارة التعليم العالي الذين تم التعاقد معهم في 2020 مخالف لقرار مجلس الوزراء وهم عقود مابعد 2019/10/2

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