مدير بلدية القرنة يقدم طلب اعفاء بعد محاصرته من قبل متنفذين:

2022/10/11 | 18:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

كشف مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، عن قيام متنفذين بمحاصرة مدير بلدية القرنة شمال البصرة داخل دائرته.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم ) إن "عددا من المتنفذين حاصروا مدير بلدية القرنة عدي حاتم داخل دائرته بعد يوم من توليه المنصب، حيث طوقوا الدائرة وهددوا مدير بلدية القرنة بالقتل وحاصروه داخل دائرته الامر الذي جعله يفتح فتحة من سياج دائرت للهرب من المتتفذين".

وبين المصدر أن "مدير بلدية القرنة الجديد كشف اربعين فضائيا يستلمون رواتب من بلدية القرنة دون دوام رسمي".

وأكد المصدر: "عدم تدخل القوات الأمنية رغم تواجدها امام الدائرة حيث كانت تتواجد ثلاث سيارات تابعة للجيش فضلاً عن سيارتين تابعتين لوزارة الداخلية".

وأوضح أن "المدير الجديد قدم اعفاء من منصبه وكتب في كتاب الاعفاء الذين وضعه امام المحافظ (انا لست كبش فداء)".

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