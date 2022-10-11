شاهد بالفيديو.. 500$ ثمن تذكرة حفل الفنان محمد رمضان بأربيل والسلطات تمنعه

2022/10/11 | 18:35 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. 500$ ثمن تذكرة حفل الفنان محمد رمضان بأربيل والسلطات تمنعه) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: sGeCW9ukeCM
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. 500$ ثمن تذكرة حفل الفنان محمد رمضان بأربيل والسلطات تمنعه) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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