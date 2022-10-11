شاهد بالفيديو.. لكشفه ملفات فساد.. معاقبة ممثل قانوني بالنقل إلى موقع بعيد

2022/10/11 | 18:35 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: cIfosokCtEA
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لكشفه ملفات فساد.. معاقبة ممثل قانوني بالنقل إلى موقع بعيد) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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