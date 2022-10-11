تحذير قوي من صندوق النقد بشأن وضع الاقتصاد العالمي:

2022/10/11 | 18:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للاقتصاد العالمي مرة أخرى مع تحذير قوي، قائلا إن "الأسوأ لم يأت بعد، وبالنسبة للكثير من الناس سيشعرون بالركود في عام 2023".

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