بايدن يؤكد

2022/10/11 | 18:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، الثلاثاء، التزامه "الثابت" بمحاسبة روسيا على الحرب التي تشنها في أوكرانيا.

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