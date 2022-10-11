2022/10/11 | 18:46 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عماد محمد يختار 23 لاعباً لخوض تصفيات كأس آسيا للشباب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/10/11 | 18:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عماد محمد يختار 23 لاعباً لخوض تصفيات كأس آسيا للشباب) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عماد محمد يختار 23 لاعباً لخوض تصفيات كأس آسيا للشباب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).