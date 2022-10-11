كردستان العراق تلغي حفلا للمغني محمد رمضان حفاظا على قيم المجتمع

2022/10/11 | 18:55 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألغت سلطات إقليم كردستان العراق حفلا للمغني المصري محمد رمضان كان مقررا إقامته في 27 من الشهر الحالي، بعد حملة رفض أطلقها ناشطون أكراد على منصات التواصل الاجتماعي.

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