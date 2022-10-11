بايدن يقرر إعادة تقييم علاقة امريكا بالسعودية بعد خفض “أوبك+” إنتاج النفط

2022/10/11 | 18:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إعادة تقييم علاقة امريكا بالسعودية بعد خفض “أوبك+” إنتاج النفط.وذكر البيت الأبيض، أن “الرئيس بايدن يعيد تقييم علاقة الولايات المتحدة بالسعودية بعدما أعلنت “أوبك+” […]

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