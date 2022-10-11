الرئيس الامريكي يهنئ عون هاتفياً بعد اتفاق ترسيم الحدود مع إسرائيل

2022/10/11 | 18:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني قال مكتب الرئاسة اللبنانية، إن الرئيس ميشال عون تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، حيث هنأه بانتهاء المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل.وبحسب الرئاسة اللبنانية، فإن […]

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