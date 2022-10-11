مستشار برهم يعتبر ان الصدر موافق على التجديد له

2022/10/11 | 19:00 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 11 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: قال هاوزين أمين المستشار لدى رئيس الجمهورية، الثلاثاء 10/11/2022، إن زعيم...

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