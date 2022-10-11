2022/10/11 | 19:00 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 11 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: كشفت الهيئة، الاثنين 10/11/2022، عن مجمل أوامر القبض والاستقدام الصادرة والمُنفذة...

ظهرت المقالة النزاهة: أوامر القبضٍ والاستقدامٍ شملت نائبا ووزراء سابقين خلال شهر أيلول أولاً على المسلة.

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