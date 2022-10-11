نائب يطالب التعليم بدور ثالث لطلبة الجامعات

2022/10/11 | 19:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب النائب عن كتلة قوى الدولة، علي الحميداوي، وزارة التعليم العالي، بإجراء دور ثالث لطلبة الجامعات بسبب الظروف التي مرت بها البلاد مؤخراً.

وقال الحميداوي في بيان “لايخفى على الجميع الأوضاع المضطربة التي عاشتها بغداد وعدد من محافظات الوسط والجنوب والتي سببت تعطيلا عاما في مفاصل مهمة من حياة العراقيين نتيجة الاحتجاجات ومارافقها من قطوعات للشوارع والمدن مما أثر سلبا على الوضع الدراسي العام لهذه السنة وخصوصا طلبة الجامعات بمختلف مراحلهم وتسبب ايضا بعرقلة وصول الكثير منهم لتأدية الامتحانات واضطرهم الى تأجيلها مكرهين”.وأضاف “كل هذه الاسباب كفيلة بان ننظر بعين الرحمة والمسؤولية تجاههم كونهم قادة المستقبل وشريحة الحياة المعهودة ، من هنا نطالب نحن نواب الشعب عن بغداد من الحكومة العراقية متمثلة بوزارة التعليم العالي باصدار قرار سريع وفوري بالسماح للطلبة بتأدية الدور الثالث كي نساهم برفع الحيف ولو بشيء بسيط عن كاهلهم الذي ارهقته عثرات السياسة وتأثيرها على الشارع الملتهب”.ودعا الحميداوي “أعضاء مجلس النواب للوقوف جديا مع هذا المطلب عبر رئاسة المجلس واللجان المختصة لإنصاف شريحة واسعة من الطلبة”.

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