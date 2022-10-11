مساع نيابية لإلغاء قرار بيع النفط بأسعار مخفضة إلى الأردن

2022/10/11 | 19:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت عضو لجنة النفط والغاز النيابية انتصار الجزائري، اليوم الثلاثاء، أن قرار بيع النفط الخام إلى الأردن اقل بـ 16 دولار عن معدل السعر العالمي هو من حكومة تصريف الاعمال الحالية.

وقالت الجزائري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم”، إن “حكومة تصريف الأعمال الحالية ووزير النفط ارتكبوا العديد من القرارات الخاطئة في الفترة السابقة”، مؤكدة أن “لجنة النفط والغاز عازمة على الغاء اتفاقية بيع النفط بأسعار مخفضة عن الاسعار العالمية في الفترة القادمة”.

وأضافت، أن “اللجنة عملت في الفترة الماضية على الغاء شركة النفط الوطنية وارجاعها إلى وزارة النفط”.

وبينت أن “مشاكل النفط تعددت في ظل إدارة حكومة تصريف الاعمال الحالية التي اخذت اكثر من وقتها في اصدار القرارات المخالفة للقانون والدستور”، مضيفة أن “مثل هذه القرارات تستنزف خيرات وثروات العراق وذهابها إلى دول الجوار بمباركة عراقية”.

يذكر أن العراق يصدر النفط الخام بأسعار تفضيلية اقل ب 16 دولار عن الأسعار العالمية الى الاردن عبر الشاحنات الحوضية وبمعدل تقريبا 10 الاف برميل يومياً.

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