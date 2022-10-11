المخابرات يتمكن من إرجاع ايزيدية مختطفة منذ 2014 في سوريا

2022/10/11 | 19:24 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، تمكن جهاز المخابرات الوطني من إرجاع إحدى الفتيات الأيزيديات المختطفات في العام 2014 من أطراف مدينة الحسكة السورية.

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