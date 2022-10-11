العامري وطالباني يشددان على الاسراع في تشكيل الحكومة

2022/10/11 | 19:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد رئيسا تحالف الفتح هادي العامري،

وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل

طالباني، اليوم الثلاثاء، على ضرورة

الاسراع في تشكيل الحكومة.

وقال مكتب العامري في بيان تلقته وكالة

نون الخبرية، إن الأخير "استق

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