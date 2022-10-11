بالفيديو.. إخماد حريق اندلع في محطة وقود بقضاء العزيزية شمالي واسط

2022/10/11 | 19:31 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أخمدت فرق الدفاع المدني حريقا اندلع في محطة وقود الراضي، بمنطقة “القطنية” بقضاء العزيزية، شمالي واسط ، من دون تسجيل اصابات بشرية.

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