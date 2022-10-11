2022/10/11 | 19:40 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/المركز الخبري الوطني نشر النائب السابق والقيادي في التيار غايب العميري الصدري اليوم الثلاثاء، تغريدة قبيل جلسة مجلس النواب الخميس المقبل .
وكتب العميري في تغريدته عبر تويتر وتابعها /المركز الخبري الوطني/: “لم ولن تشكل […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غايب العميري يغرد: لم ولن تشكل الحكومة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وكتب العميري في تغريدته عبر تويتر وتابعها /المركز الخبري الوطني/: “لم ولن تشكل […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص غايب العميري يغرد: لم ولن تشكل الحكومة المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غايب العميري يغرد: لم ولن تشكل الحكومة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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