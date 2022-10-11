غايب العميري يغرد: لم ولن تشكل الحكومة

2022/10/11 | 19:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني نشر النائب السابق والقيادي في التيار غايب العميري الصدري اليوم الثلاثاء، تغريدة قبيل جلسة مجلس النواب الخميس المقبل .وكتب العميري في تغريدته عبر تويتر وتابعها /المركز الخبري الوطني/: “لم ولن تشكل […]

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