2022/10/11 | 19:47 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المخابرات العراقية تحرر مختطفة ايزيدية و"تسحبها بهدوء" من أطراف مدينة الحسكة السورية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/10/11 | 19:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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