المالية النيابية تحدد مصير موازنة 2023 وتتوقع التجديد للأمن الغذائي

2022/10/11 | 19:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغدادأكدت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، احتياج البلاد لإقرار الموازنة المالية فور تشكيل الحكومة، مبينة ان التعذر من اقرار الموازنة سيلزم البرلمان لتجديد قانون الامن الغذائي.وقال عضو اللجنة جمال كوجر في حديث لـ (بغداد اليوم ) ان "الوضع السياسي الحالي اذا استمر على ما هو عليه، فان البرلمان سيمرر قانون الامن الغذائي وفي حال تشكيل الحكومة فانه سيتم العمل على اقرار موازنة 2023". واضاف ان "اقرار الموازنة والقوانين الاخرى بحاجة الى استقرار سياسي من اجل تلبية احتياجات البلاد الاقتصادية وادامة عجلة الادارة".

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