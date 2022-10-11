2022/10/11 | 19:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدر رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، توجيها يخص خليجي 25 ومنفذ سفوان.

وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اصدر توجيها بتأهيل منفذ سفوان استعداداً لكأس الخليج العربي بنسخته الـ 25".

وفي وقت سابق، قرر اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، إقامة قرعة بطولة الخليج بنسختها المقبلة في 25 أكتوبر/تشرين الأول المقبل بمدينة البصرة العراقية.

يذكر أن 8 دول خليجية تشارك في خليجي 25 وهي: العراق وقطر والسعودية والكويت والإمارات والبحرين وسلطنة عمان واليمن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توجيه من الكاظمي يخص خليجي 25 ومنفذ سفوان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توجيه من الكاظمي يخص خليجي 25 ومنفذ سفوان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).