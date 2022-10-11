المخابرات الوطني يحرر مختطفة إيزيدية قرب الحدود مع سوريا

2022/10/11 | 19:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

تمكن جهاز المخابرات الوطني، اليوم الثلاثاء، من تحرير مختطفة إيزيدية قرب الحدود مع سوريا.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "الحكومة العراقية تولي اهتماماً كبيراً بملف الأيزيديات المختطفات لدى عصابات داعش الإرهابية، وحسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، نفذ الشجعان في جهاز المخابرات الوطني عملية نوعية من خلال فريق عمل مختص، وبمساندة قيادة العمليات المشتركة، تمكن خلالها من تحديد مكان تواجد إحدى الفتيات الأيزيديات المختطفات في العام 2014 بأطراف مدينة الحسكة السورية".

وأضافت "حيث شرع الغيارى في هذا الجهاز المهني بوضع خطة خاصة لسحبها بشكل هادئ من الأسرة التي تتواجد لديهم، وعملت على نقلها على مراحل قرب الحدود العراقية، حيث تم نقلها إلى داخل البلاد، وتسليمها إلى ذويها في قضاء سنجار".

وأشارت إلى أن "جهاز المخابرات الوطني تمكن خلال العام الحالي 2022 من استعادة 5 أشخاص مختطفين كانوا في الأراضي السورية، وتأمين تسليمهم إلى ذويهم".

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