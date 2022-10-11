الصدر يستغرب تحريم أطراف للاحتفال بالمولد النبوي

2022/10/11 | 19:49 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لست اعجب من قوم يحرمون المولد النبوي.

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