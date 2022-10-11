2022/10/11 | 19:50 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: OsVM0kjRv3c

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ممثل أكشن عالمي يصف بوتين بأنه أحد أعظم الرؤساء) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ممثل أكشن عالمي يصف بوتين بأنه أحد أعظم الرؤساء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).