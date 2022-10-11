شاهد بالفيديو.. ممثل أكشن عالمي يصف بوتين بأنه أحد أعظم الرؤساء

2022/10/11 | 19:50 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ممثل أكشن عالمي يصف بوتين بأنه أحد أعظم الرؤساء) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: OsVM0kjRv3c
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ممثل أكشن عالمي يصف بوتين بأنه أحد أعظم الرؤساء) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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