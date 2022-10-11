شاهد بالفيديو.. الكويت كويس؟ الرئيس أردوغان يتحدث بالعربية إلى السائحين بإسطنبول

2022/10/11 | 19:50 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الكويت كويس؟ الرئيس أردوغان يتحدث بالعربية إلى السائحين بإسطنبول) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: G8sEiU_pV0Y
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الكويت كويس؟ الرئيس أردوغان يتحدث بالعربية إلى السائحين بإسطنبول) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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