فيفا يدعو الأندية للحصول على أموال من صندوق كأس العالم

2022/10/11 | 19:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا الثلاثاء أندية كرة القدم حول العالم للتقدم بطلب للحصول على أموال من صندوق قيمته 209 ملايين دولار تم تخصيصه للفرق التي يشارك لاعبوها في بطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها دولة قطر.

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