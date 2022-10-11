بيان من كتلة المالكي بعد مثوله امام القضاء

2022/10/11 | 20:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت كتلة دولة القانون النيابية، اليوم الثلاثاء، ان مثول زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أمام القضاء العراقي، دليل الشجاعة والثقة بالنفس.

وقال رئيس الكتلة عطوان العطواني في بيان صحفي ، إنّ “مثول زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أمام القضاء العراقي يعبّر عن إيمانه المطلق بعدالة وحياد السلطة القضائية، ودعمه الكبير لترسيخ مبدأ احترام سلطة القانون والمؤسسات الدستورية” .

واضاف “كما تعكس هذه الخطوة الشجاعة في سرعة الاستجابة لقرار القضاء، مدى ثقة المالكي بنفسه وإصراره على تفنيد الاتهامات والمزاعم المفبركة، وقدرته على دحضها وفق الطرق القانونية، وتبعث برسالة الى الجميع بأننا لن نحيد عن سلطة القانون و سـنعيدها دولة ترعى مصالح الناس وتعمل على تحقيق العدالة بين الجميع والوئام والتسامح والمودة بين ابناء الشعب العراقي الواحد دون تمييز” .

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