محمي بأدق محددات بروتوكولات الطاقة الذرية.. العتبة الحسينية تفتتح قريبا احدث جهاز عالمي لإنتاج مواد تشخيص الأورام (فيديو)

2022/10/11 | 20:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لغرض اكمال منظومة الطب المعالج لامراض

الاورام السرطانية في مؤسسة وارث

الدولية لعلاج الاورام تفتتح العتبة

الحسينية المقدسة بعد ايام واحدا من اهم

واحدث الاجهزة الطبية المنتجة للنظائر

المشعة المستعملة في

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