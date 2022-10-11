2022/10/11 | 20:40 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Dr_HDr76r34

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عامان على اتفاقية شنكال.. بين عجز حكومي ومتباكين بعين واحدة على سيادة وطن) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عامان على اتفاقية شنكال.. بين عجز حكومي ومتباكين بعين واحدة على سيادة وطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).