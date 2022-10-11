مقتل وإصابة خمسة أشخاص بنزاع عشائري في بغداد

2022/10/11 | 20:42 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بمقتل وإصابة خمسة أشخاص بنزاع عشائري في بغداد.

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