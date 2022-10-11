قصر باكنغهام يعلن موعد مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث في السادس من مايو المقبل

2022/10/11 | 20:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قصر باكنغهام، الثلاثاء، أن تتويج الملك تشارلز الثالث سيتم في السادس من مايو/ أيار من العام المقبل في وستمنستر أبي في لندن.

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