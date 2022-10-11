الإطار التنسيقي يعقد اجتماعاً في منزل العبادي بشأن منصب الرئيس- عاجل

2022/10/11 | 20:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداداعلن تحالف الفتح، اليوم الثلاثاء، عن عقد الاطار التنسيقي اجتماعا في منزل رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي لمناقشة ملف مرشح رئاسة الجمهورية.وقال القيادي في الفتح علي الفتلاوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الإطار التنسيقي عقد اجتماعا موسعا في منزل العبادي لحسم الخلاف بشأن مرشح رئاسة الجمهورية".واضاف ان "الاطار يدعم اتفاق كردي على مرشح واحد في جلسة الخميس"، مشيرا الى ان "في حال عدم اتفاق الكرد فسنمضي مع مرشح الاتحاد كون موقفهم مع الإطار".ولفت الى ان "الاطار ماضً للتصويت لصالح لكنه يأمل الاتفاق للأطراف الكردية بالساعات الاخيرة".

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