نقل بالإسعاف.. اصابة مدافع المنتخب الوطني خلال المباراة بالدوري السعودي

2022/10/11 | 20:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة اصيب مدافع المنتخب الوطني سعد ناطق، اليوم الثلاثاء، واغمي عليه خلال الدوري السعودي.وغادر مدافع منتخبنا الوطني سعد ناطق أرض الملعب بسيارة إسعاف بعدما أغمي عليه نتيجة ارتطام الكرة برأسه .وخرج من الملعب في الدقيقة 47 من مباراة فريقه أبها أمام التعاون بالدوري السعودي.

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