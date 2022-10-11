لغاية رتبة مقدم.. الغانمي يصدر أمراً بتقليص أعداد حمايات الضباط والقادة الأمنيين

2022/10/11 | 20:48 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر وزير الداخلية عثمان الغانمي، قراراً بتقليص اعداد حمايات الضباط والقادة الأمنيين.

وقال مصدر أمني أن “التقليص شمل القادة من رتبة فريق فما دون، من كان في الخدمة وخارجها”.



لافتا الى أنه “تم تحديد الحمايات لغاية رتبة مقدم في الخدمة”.

وأضاف أن “أكثر من 300 منتسب من حمايات الضباط التحقوا الى وحداتهم ليشاركوا في الواجبات الرسمية، بعد تطبيق القرار”.

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